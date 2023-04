Nella partita delle 18 contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto un nuovo prodotto della Next Gen bianconera, Tommaso Barbieri. Terzino destro classe 2002, dovrebbe giocare al posto di Cuadrado nel 3-5-2 del tecnico. Ha già esordito in stagione in Champions League contro il Psg ed è reduce dalla finale di Coppa Italia di Serie C. Fu acquistato dalla Juve nel 2020 dal Novara dopo aver ben figurato contro Cristiano Ronaldo in un'amichevole estiva

SASSUOLO-JUVENTUS, LE PROBABILI