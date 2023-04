Dove vedere Lecce-Sampdoria

I numeri di Lecce e Sampdoria

Sono 25 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 5 le vittorie del Lecce, altrettanti i pareggi e 15 le gare vinte dalla Samp. Il Lecce ha raccolto i tre punti nel match d’andata contro la Sampdoria, ma non ha mai battuto due volte nello stesso campionato di Serie A i blucerchiati; è dal 2003/04 (due pareggi in quel caso) che non rimane imbattuto in entrambi i match stagionali contro i liguri. La Sampdoria ha registrato sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide contro il Lecce in Salento: i giallorossi non superano i blucerchiati in casa nel massimo campionato dal 13 gennaio 1991 (1-0 grazie alla rete di Pedro Pasculli). Il Lecce ha vinto il 57% degli incontri di Serie A giocati nell’anticipo domenicale: quattro su sette, completano un pareggio e due sconfitte. La Sampdoria è la quinta squadra non neopromossa a collezionare al massimo 15 punti dopo le prime 29 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la Reggiana 1994/95, il Napoli 1997/98, il Palermo 2016/17 e il Chievo 2018/19. La curiosità: Lorenzo Colombo (gol e assist nella gara d’andata contro la Sampdoria) in caso di gol può diventare il quarto più giovane giocatore nella storia del Lecce capace di segnare almeno cinque reti in una stagione di Serie A (21 anni e 39 giorni il giorno della gara), dopo Valeri Bojinov, Luis Muriel e Mirko Vucinic.