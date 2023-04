Mourinho: "Abbiamo avuto una risposta da squadra"

L'allenatore della Roma commenta la vittoria sull'Udinese arrivata dopo il ko con il Feyenoord: "Abbiamo cambiato diversi giocatori, il risultato fa sembrare la partita facile ma non è stato così". Sul ritorno al gol di Pellegrini: "Abbiamo massima fiducia in lui e ha giocato un'ottima gara". Sul blocco degli italiani: "Permettono a chi viene di considerare questo gruppo una famiglia". Sul recupero di Dybala: "Forse col Feyenoord ci sarà" PAGELLE Condividi

José Mourinho è molto soddisfatto per la vittoria sull'Udinese, un 3-0 arrivato dopo la sconfitta di Rotterdam in Europa League, che consolida il terzo posto in classifica: "Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45', altri non hanno neanche giocato, solo 3-4 hanno fatto 90' giovedì - dice a fine gara - C'è stata una risposta da squadra. Il risultato può far sembrare la partita facile, ma io ho sentito solo sul 3-0 un po' di tranquillità. Ci sono stati momenti in mezzo in cui si è sentita la stanchezza perché facevamo fatica a pressare in alto. Prima del 3-0 non mi sono mai sentito tranquillo".

"Blocco italiano fa capire che siamo una famiglia" Una Roma sempre più italiana (sei giocatori in campo) e sempre molto giovane: "A me piace avere un blocco di italiani, è la conseguenza della nostra realtà economica, ma è anche un modo di pensare, di accettare della società. Un modo di avere un ottimo rapporto anche col calcio giovanile e a me piace avere questo gruppo italiano - spiega - Oggi il calcio è universale, ci sono tanti stranieri in ogni campionato. La gente di casa Roma e la gente di casa Italia hanno questa specificità di adattarsi e di creare un po' questo tipo di situazione dove gli altri che arrivano sentono che la squadra è una famiglia, che c'è empatia coi tifosi. Magari questo è uno dei motivi per cui la squadra vince e questo mi fa piacere. Oggi Bove è stato fantastico, ma ha commesso un errore importante. Se Rui Patricio non para il rigore magari la situazione si sarebbe fatta difficile. Sono arrabbiato con lui? No, perché è una crescita naturale. Sono molto contento di aver schierato un ragazzo romano che è cresciuto qui". vedi anche Roma-Udinese 3-0, gol e highlights

"Massima fiducia in Pellegrini, ha fatto una gara ottima" Nella Roma si è sbloccato anche Pellegrini tornato al gol dopo il rigore sbagliato in Europa: "Serviva vincere e giocare con fiducia, senza pressione per il rigore sbagliato o per qualche performance non fantastica - dice ancora - Ne conosciamo i motivi, non sempre dobbiamo dire ciò che accade internamente. Ma è sempre un calciatore su cui riponiamo fiducia. Oggi non ha calciato il rigore solo perché ho pensato che non aveva bisogno di questa pressione extra, gli ho detto 'Se c'è un rigore sul 2-0 è tuo, se c'è un rigore decisivo non è tuo'. Ha fatto un'ottima partita, un ottimo gol. Se c'è stato qualche brutto commento sui social dopo il Feyenoord è semplicemente il mondo di oggi e non è un problema. La realtà del mondo di oggi è quella di stasera: essere faccia a faccia coi tifosi, far capire che nel bene e nel male siamo sempre tutti insieme".