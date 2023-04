Il capitano della Roma segna ed esulta rivolgendo un 'cuoricino' con le dita verso i tifosi, ringraziandoli per lo striscione che gli avevano dedicato: "Come hanno scritto loro, nel bene o nel male io so che mi supportano e loro sanno che possono contare su di me". Poi svela un retroscena sul rigore non tirato dopo l'errore in Europa League: "Scelta di Mourinho, io lo avrei tirato"

Un gol per riscattarsi dopo l’errore in Europa League, ma anche per ringraziare i tifosi per il sostegno. Lorenzo Pellegrini segna ed esulta con un cuoricino rivolto alla Curva della Roma, e non poteva esserci modo più bello per dire ‘grazie’ dopo lo striscione esposto a inizio gara dai tifosi. “Nel bene o nel male, il capitano rimane tale”, recitava. E Pellegrini, dopo il rigore fallito in Europa League contro il Feyenoord, da buon capitano (alla centesima gara con la fascia al braccio) ha trascinato la Roma in una serata che significa terzo posto solitario, a +3 sul Milan quarto.

"Il cuoricino? Per tutto questo stadio" “Vincere con l’Udinese era importante perché avevamo visto i risultati delle altre squadre ed è tanto che lavoriamo per essere lì al terzo posto”, dice Pellegrini a fine gara. “Giovedì ci aspetta una rimonta da fare e poi torneremo a concentrarci sul campionato, ma penso che questa squadra abbia fatto dei miglioramenti a livello mentale. Come mi sono sentito dopo il gol? Libero. Era da un po' che non segnavo, mi mancava”.

Poi commenta lo striscione di incoraggiamento dei tifosi e il suo festeggiamento dopo la rete del 2-0. “L’esultanza con il cuoricino viene da mia figlia, ma è sicuramente per tutto questo stadio. Lo sapevo già, ma oggi è stata una conferma: come hanno scritto i tifosi sullo striscione ‘nel bene o nel male’ posso sempre contare su qualcuno che mi supporta e loro sanno che ‘nel bene o nel male’ possono sempre contare su di me che in campo faccio del mio meglio per la Roma e per loro”. vedi anche Le pagelle di Roma-Udinese 3-0

