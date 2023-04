Wijnaldum, problema all'occhio: ma nulla di grave

Attimi di preoccupazione al 60' della gara tra Roma e Udinese per un colpo alla testa subito da Georginio Wijnaldum. Il giocatore non riusciva a vedere bene dall'occhio destro e per questo è stato sostituito. Tuttavia i primi accertamenti hanno escluso qualsiasi tipo di problema per il centrocampista olandese che in questa stagione già aveva subito un grave infortunio che lo aveva tenuto a lungo lontano dal campo

Preoccupazione al 60' della gara tra Roma e Udinese vinta poi da giallorossi per 3-0. Georginio Wijnaldum è stato costretto a lasciare il terreno di gioco sostituito da Nemanja Matic poco dopo la rete del raddoppio segnata da Pellegrini. Il centrocampista olandese si è accasciato al suolo e ha immediatamente chiesto il cambio. Tuttavia le sue condizioni paiono rassicuranti: Wijnaldum ha subito un colpo alla testa e per qualche attimo non riusciva a vedere dall'occhio destro e per questo motivo non è riuscito a proseguire l'incontro. Dalle notizie arrivate a fine gara, le condizioni del centrocampista non destano particolari preoccupazioni e la sostituzione è stata effettuata soprattutto a scopo precauzionale.