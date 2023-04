La Juve avrà un’arma in più per la sfida di domenica sera contro il Napoli. La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha infatti disposto l’annullamento della sanzione comminata dopo i cori razzisti rivolti a Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, riaprendo di fatto il settore denominato "Tribuna sud primo anello" chiuso dal dispositivo del giudice sportivo, subito impugnato dai bianconeri con un ricorso, che si è per l’appunto discusso oggi presso la Federazione.

Ha vinto dunque la linea della Juve, tracciata nei giorni scorsi dalle parole del Cfo bianconero Francesco Calvo: “Da quanto abbiamo letto negli atti della Procura federale i cori si sarebbero sentiti dal 35’ minuto del secondo tempo e quindi siamo stupito che nessuno ci abbia chiesto di attivare la procedura antirazzismo che è una procedura codificata dalla normativa federale. Per cui avremmo dovuto sospendere la partita e fare gli avvisi dello speaker se ci avessero avvisato, invece non siamo stati avvisati. Secondo motivo è che non è stato preso in considerazione l'impegno di Juventus e la collaborazione di Juventus nell'identificare e squalificare i colpevoli. E vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento. Per la partita contro il Napoli pagheranno degli abbonati che non hanno niente a che vedere con certi episodi", aveva detto subito dopo la sentenza del Giudice Sportivo, inizialmente sospesa in attesa proprio della sentenza di oggi.