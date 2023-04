Ibra si allena in gruppo: è tornato a disposizione

Dopo 36 ore di riposo concesse da Pioli in seguito al passaggio in semifinale di Champions, il Milan è tornato ad allenarsi giovedì 20 aprile alle 14:30. Era presente anche Ibrahimovic: ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, partecipando anche alla partitella nel finale. Pertanto, 28 giorni dopo l’infortunio muscolare subito con la Nazionale svedese, Zlatan è tornato a disposizione di Pioli. Sarà importante capire come reagirà il fisico dell’attaccante a questo carico di lavoro per vedere se Ibra potrà tornare tra i convocati per la sfida contro il Lecce, in programma domenica 23 aprile a San Siro: lui sta spingendo per rientrare il prima possibile in campionato, dato che non può giocare in Champions League non essendo nella lista Uefa. Zlatan vuole dare il suo contributo per consentire al Milan di chiudere nelle prime 4 posizioni in Serie A che valgono la qualificazione alla Champions 2023/2024.