Dopo una lunga giornata, la decisione è arrivata, anche se la questione non è ancora del tutto esaurita. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni infatti ha stabilito il rinvio alla Corte d'Appello Federale per un nuovo giudizio che potrebbe confermare, rimodulare o cancellare la penalizzazione della Juventus. Intanto il -15 dei bianconeri viene congelato, i punti pertanto vengono restituiti per adesso, con la Juventus che sale dal settimo posto al terzo posto in classifica .

Calvo: "Abbiamo sempre operato nel giusto"

Tra le prime reazioni ufficiali da parte della società bianconera c'è quella di Francesco Calvo, Chief Football Officier della Juventus, che ha parlato al microfono di Sky nel pre-partita di Sporting Lisbona-Juventus, ritorno dei quarti di Europa League: "Sono state due giornate intense, ma abbiamo vissuto questa sentenza con la massima serenità. Innanzitutto c'è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, ovvero del nostro ex presidente Andrea Agnelli, di Maurizio Arrivabene, di Fabio Paratici e di Federico Cherubini non è stato accolto, quindi c'è solidarietà per loro. Per il resto c'è soddisfazione, perché parte del consiglio di amministrazione e il nostro vice presidente Pavel Nedved hanno visto accolto il loro ricorso. Oggi abbiamo una classifica che finalmente non è sub iudice, una classifica che dà certezze a noi e anche a chi compete contro di noi per un posto tra le prime 4 della Serie A. Oggi finalmente abbiamo questa certezza, ci aspettiamo che i punti che ci sono stati ridati ci rimangano per sempre. I tempi per la conclusione definitiva di questa vicenda? Ad oggi è ancora molto prematuro parlarne, anche perché non abbiamo le motivazioni del Collegio di Garanzia. Fare delle ipotesi sull’iter processuale in questo momento è impossibile. Noi siamo convinti di aver sempre operato nel giusto, al di là della decisione di oggi. Abbiamo sempre avuto rispetto e dialogo verso le istituzioni".