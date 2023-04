SERIE A

Operazione alla schiena per Milan Skriniar, lontano dai campi dal 10 marzo: per lui i tempi di recupero si aggirano attorno ai 30-40 giorni e per questo, considerato che nella prossima stagione lo aspetta il Psg, sarà molto difficile rivederlo con la maglia dell'Inter. Berardi ancora non disponibile nel Sassuolo, il Napoli alle prese con le assenze di Politano, Mario Rui e Rrhamani. Vediamo la situazione squadra per squadra in vista della prossima giornata di Serie A, ma non solo