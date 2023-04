SERIE A

Nel giovedì di Europa League si fermano Bremer, Wijnaldum e Bonaventura. Per Skriniar operazione alla schiena: considerato che nella prossima stagione lo aspetta il Psg, sarà difficile rivederlo con la maglia dell'Inter. Berardi ancora non disponibile nel Sassuolo, il Napoli alle prese con le assenze di Politano, Mario Rui e Rrahmani. Milan senza lo squalificato Calabria, ma con Ibra che potrebbe tornare tra i convocati. Ecco la situazione squadra per squadra in vista della prossima giornata