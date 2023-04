Privo dello squalificato Cataldi ma non di Immobile, che va verso la convocazione e potrebbe andare in panchina, Sarri rilancia Pedro con Zaccagni e Felipe Anderson centravanti. Il recuperato Vecino favorito su Marcos Antonio, un ballottaggio in difesa. Juric conferma Radonjic sulla trequarti, Linetty titolare in mezzo. Lazio-Torino è in diretta sabato alle 18 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

