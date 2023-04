Fiducia a Vlahovic, probabili di Juventus-Napoli

Il big match della 31^ giornata è Juventus-Napoli: Allegri rispolvera in mezzo al campo Fagioli e dà fiducia a Vlahovic: si va verso la coppia d'attacco con Milik, con Di Maria dalla panchina. Spalletti deve far fronte ad alcuni infortuni rimediati nel match di Champions con il Milan: Olivera prende il posto di Mario Rui e Lozano sostituisce Politano nel tridente d'attacco con Osimhen e Kvaratskhelia. Le probabili di Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle ore 20.45