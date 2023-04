Dove vedere Sampdoria-Spezia in tv

I numeri di Sampdoria e Spezia

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Sampdoria è l’unica contro cui lo Spezia ha sempre trovato il gol: tre vittorie degli Aquilotti, un pareggio e un successo blucerchiato nei cinque precedenti. Le tre vittorie dello Spezia sulla Sampdoria in Serie A sono arrivate al Picco: al Ferraris infatti un pareggio e un successo doriano per 2-1 (in entrambe le gare la squadra blucerchiata ha messo a segno esattamente due reti). Lo Spezia ha vinto quattro dei nove derby di Serie A contro squadre liguri (2 pareggi, 3 sconfitte), contro avversarie di nessuna regione ha ottenuto più vittorie nel massimo campionato (quattro anche contro le squadre campane, ma in 12 precedenti). Nelle ultime 10 giornate la Sampdoria é riuscita ad evitare la sconfitta cinque volte (1 vittoria, 4 pareggi), tante quante nelle prime 20 partite di questo campionato (2 vittorie, 3 pareggi). Lo Spezia ha vinto solo in una delle ultime 12 giornate di campionato (contro l’Inter) e non trova i tre punti in trasferta dal 15 gennaio contro il Torino; la media punti degli Aquilotti con Semplici in panchina è comunque superiore di poco (1 vs 0,86) alla media che i liguri avevano con Gotti allenatore. La curiosità: la Samp (37) e lo Spezia (34) sono due delle tre squadre che hanno utilizzato più giocatori in questa Serie A – tra di loro il Verona a 36.