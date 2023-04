L'allenatore della Samp è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Abbiamo avuto l'occasione per vincere con Zanoli ma faccio i complimenti ai ragazzi". Sui tifosi e sul lancio di fumogeni: "Non voglio essere frainteso, ma hanno fatto sentire che umore hanno e hanno dignità". Su questa esperienza: "Utile per dire che siamo stati onesti con noi stessi". Semplici: "Meritavamo i tre punti, ci dispiace, ma siamo vivi" PAGELLE Condividi

Un Dejan Stankovic comunque soddisfatto della prova dei suoi dopo il pari casalingo con lo Spezia che riduce ancora di più le speranze di salvezza per la sua squadra: "Dopo la partita è difficile parlare, sentivo le belle parole nei confronti della Samp, fa onore ai nostri giocatori e ai tifosi, perché non si può commentare la situazione in cui siamo, cerchiamo di andare avanti a testa alta - dice - Può capitare anche alle squadre importanti di avere giornate storte ma oggi è stato un vero derby, una gara tesa ma con fair play, noi quando potevamo li mettevamo in difficoltà, era una gara aperta a qualsiasi risultato. Abbiamo avuto l'occasione con Zanoli ma purtroppo quest'anno abbiamo perso 7 punti dall'80' al 95'. Se mi chiedete perché succede questo dico che di perché ce ne sono tanti ma non è il momento di dire". Su quanto accaduto in campo con la gara sospesa per 7' per lancio di fumogeni: "Faccio i complimenti ai ragazzi e ai tifosi, li rispetto molto, non voglio che nessuno mi fraintenda e oggi si è visto l'umore che hanno, loro hanno dignità e con loro si cammina a testa alta". Nel secondo tempo piccolo diverbio con un tifoso della tribuna: "Io cerco di dare tutto me stesso, se poi mi arriva un 'vaffa' dagli spalti il mio carattere è quello ma sto ragionando bene, può capitare un caso isolato, è stato anche un piccolo sfogo mio". La squadra è sembrata meno brillante dopo la pausa dovuta al lancio di fumogeni: "Non lo so se c'erano meno energie, è stata una pausa lunga, ci era capitato anche con la Cremonese, abbiamo sofferto in quei dieci minuti e poi è tornato l'equilibrio, non lo so dovete, chiedere ai giocatori".

"Esperienza che ci fa capire di essere stati onesti con noi stessi" Una Samp che continua a giocare in condizioni ambientali e, soprattutto societarie, difficilissime, un'esperienza formativa secondo Stankovic: "A me tocca ricordare ai miei giocatori che il calcio si giocherà in futuro e non devono mollare perché si devono superare queste difficoltà, perché questa è una bella esperienza e sarà un esempio per sapere un domani di essere stati onesti con se stessi e con i compagni. A gennaio si poteva mollare, la porta era aperta ma quando si è deciso di restare allora non si deve mollare più, poi quando sarà finita vedremo. Io non posso mollare, devo tirare su questi ragazzi, è difficile trovare le parole per non ripetersi, è difficile scavare dentro di loro per usare il loro ego come vantaggio. Lavoriamo così giorno dopo giorno, con infortuni, con rabbia con delusione, bisogna essere molto forti per prendere decisioni e responsabilità".

Semplici: "C'è rammarico perché meritavamo i tre punti" Sponda Spezia c'è rammarico nelle parole di Leonardo Semplici per non aver trovato una vittoria che avrebbe riportato il Verona a -3 in classifica: "Mi dispiace per il risultato, nonostante gli infortuni a Dragowski e Maldini abbiamo fatto una grande gara, meritavamo i tre punti - dice - Ma siamo vivi siamo, in corsa e stiamo bene, nonostante qualche difficoltà andiamo avanti. I giocatori stanno cercando di esprimersi come voglio io e stasera comunque si è visto. Ho fatto i complimenti ai miei, non era facile reagire al loro gol, a questo ambiente particolare. Noi ci siamo e siamo convinti delle nostre qualità. Oggi si è visto carattere e voglia di vincere". Sul ritorno del Verona: "Quando sono arrivato ho posto come obiettivo la salvezza ma anche di essere una squadra ambiziosa, è chiaro che dobbiamo guardare anche i risultati degli altri ma non possiamo perdere energie preziose a pensare a ciò che fa chi è dietro di noi".