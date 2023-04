Dove vedere Milan-Lecce in tv

I numeri di Milan e Lecce

Nei 33 precedenti di Serie A contro il Lecce, il Milan ha perso solo due volte., l'ultia risale al 1^ aprile 2006. L’unica vittoria del Lecce in casa del Milan è del 19 ottobre 1997. Il Milan ha pareggiato nelle ultime due gare di campionato disputate dopo un turno di Champions League e in generale ha pareggiato in tre delle ultime cinque giornate di Serie A. A partire dalla 24ª giornata della Serie A 2022/23, il Lecce è la squadra che ha registrato più sconfitte (sei), meno punti (uno) e la peggior differenza reti (-8, due gol fatti, 10 subiti) nella competizione. Rafael Leão ha segnato in due delle tre sfide contro il Lecce in Serie A, andando in gol nelle due più recenti: la squadra giallorossa è quella contro cui vanta il miglior rapporto gol/minuti giocati tra

quelle affrontate almeno due volte nella competizione (una rete ogni 90 minuti). Stefano Pioli e Marco Baroni si sono affrontati in tre occasioni da allenatori in Serie A, un pareggio e una vittoria per parte.