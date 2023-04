Dove vedere Monza-Fiorentina in tv

I numeri di Monza e Fiorentina

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato la Fiorentina 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata di questo campionato al Franchi (1-1). Il Monza non ospita la Fiorentina in un match ufficiale dal 29 maggio 1994: 0-0 nella gara di ritorno di quel campionato di Serie B (in cui la viola terminò al primo posto e la squadra lombarda all’ultimo). È da ottobre (serie di tre gare in quel caso) che il Monza non riesce a vincere due partite di fila in Serie A. La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare di campionato in trasferta senza incassare alcun gol: la squadra viola non ottiene quattro successi di fila fuori casa in Serie A nella stessa stagione da maggio 2013 (con Montella in panchina) e non ha mai vinto nella sua storia quattro volte di fila in trasferta nella competizione senza subire gol. Il Monza ha ottenuto 38 punti finora: nelle prime 30 giornate di un campionato di Serie A solo due debuttanti assolute hanno raggiunto almeno questa cifra nell’era dei tre punti a vittoria, la Reggina 1999/2000 (39) e il Chievo Verona 2001/02 (47). Gli ultimi 11 gol del Monza in Serie A sono stati segnati da 11 marcatori differenti: per i brianzoli ora sono 15 i goleador diversi in questo campionato, quinto dato del torneo in corso dietro Atalanta, Milan, Napoli e Roma (di questi 15 ben 11 sono italiani, primato nella Serie A 22/23). La curiosità: Arthur Cabral – tra lo scorso campionato e questo – ha messo a referto nove reti in Serie A: potrebbe diventare il quinto brasiliano della storia viola a raggiungere la doppia cifra di reti nella competizione; l’ultimo prima di lui fu Edmundo (tra il 1998 e i 1999).