L'allenatore festeggia la vittoria nel recupero contro la Juve che avvicina il Napoli allo scudetto: "Poterlo vincere ripaga di tutti i sacrifici fatti - ha detto -. Non ho viaggiato in prima classe, ma sempre in autostop. Anche oggi penso abbiamo giocato una buona partita, non era facile dopo l'uscita dalla Champions". R aspadori: "È stato un momento difficile, felice per il gol"

"Gli azzurri hanno mostrato ancora una volta la forza del gruppo, fattore chiave del percorso fatto quest'anno. "Se si è tutti insieme poi le gioie sono il doppio, così come se si è uniti nella sconfitta, come è stato qualche giorno fa, il dolore si dimezza - ha aggiunto l'allenatore -. Abbiamo giocato anche oggi la partita che volevamo giocare, poi a volte le gare sono figlie degli episodi a prescindere da quella che è la tua volontà . Penso che questa squadra abbia fatto delle cose fatte bene per meritarsi questo posto in classifica".

"Non ho viaggiato in prima classe, ma sempre in autostop"

"Ogni tanto ci si guarda dietro perché, per quanto mi riguarda, non ho viaggiato in prima classe, ma sempre in autostop - ha concluso Spalletti -. Il fatto di trovarsi ora nelle condizioni di poter vincere questo scudetto ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Quando si parte in una posizione normale, come successo a me e a tanti altri, e poi si arriva al massimo delle competizioni è chiaro che c'è un po' di soddisfazione. Ogni tanto sono stato preso in giro perché avevo le scarpe da gioco in panchina, ma quello che ho sofferto da bambino per averle perché non avevo i soldi per comprarle io me lo ricordo bene".