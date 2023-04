Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A tornerà in campo da venerdì per la 32^ giornata. Riflettori puntati su Napoli: in caso di vittoria con la Salernitana e mancato successo della Lazio con l'Inter, gli azzurri saranno campioni d'Italia. Sfida Champions tra Roma e Milan, mentre il Bologna ospiterà la Juventus

Archiviato il lungo weekend della 31^ giornata, la Serie A tornerà in campo da venerdì per il 32° turno di campionato. I riflettori saranno tutti puntati su Napoli visto che può arrivare l'aritmetica conquista dello scudetto per gli azzurri. Per la certezza del tricolore già nel prossimo fine settimana, la squadra di Spalletti dovrà vincere contro la Salernitana (sabato ore 15) e sperare che la Lazio non vinca in casa dell'Inter (domenica ore 12.30). Un turno che propone non soltanto Inter-Lazio, ma anche Roma-Milan che metterà in palio punti importanti nella lotta Champions League. Il turno si aprirà venerdì con il doppio anticipo Lecce-Udinese e Spezia-Monza, mentre a chiudere la giornata sarà Bologna-Juventus domenica alle 20.45.