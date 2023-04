Archiviata la Champions e dopo la vittoria sul Lecce in Serie A, il Milan si prepara per la trasferta di Roma. Quello contro i giallorossi (le due squadre sono a pari punti, a quota 56) è un match fondamentale per conquistare un posto in Europa, motivo per cui oggi, 25 aprile, molti giocatori del Milan si sono ritrovati a Milanello nonostante il giorno di riposo. Tra questi, Calabria (che dopo aver scontato la squalifica torna a disposizione), Kjaer e Kalulu. A Roma ci sarà Giroud e il Milan sarà molto simile a quello proposto da Stefano Pioli nelle tre gare contro il Napoli, con Bennacer sulla trequarti. In casa Roma, invece, è a rischio la presenza di Dybala, che ha riportato un trauma contusivo e distorsivo alla caviglia, dopo il contatto con Palomino in Atalanta-Roma. Out anche Smalling, Wjinaldum e Llorente.