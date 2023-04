Solo due squalificati in vista della 32^ giornata ma le attenzioni sono rivolte a un po' di casi delicati tra le big. Vlahovic si è fermato in allenamento e salta la sfida di Coppa Italia con l'Inter. La Roma è in attesa: previsti esami per Dybala e accertamenti per Llorente. Ecco la situazione squadra per squadra