Il giudice sportivo ha sanzionato il vice allenatore della Juventus Marco Landucci con un turno di squalifica e un'ammenda di 5.000 euro per gli insulti rivolti a Luciano Spalletti nel post gara di Juventus-Napoli. I bianconeri hanno ricevuto anche una multa di 15.000 euro per cori offensivi dei propri tifosi nei confronti del direttore di gara e dei tifosi napoletani

Questa la ricostruzione finita nei verbali redatti dagli inviati della Procura federale a Torino, secondo quanto riportato da La Stampa: Landicci e Spalletti "si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci". L'episodio sarebbe stato "interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile", da uno dei quattro investigatori federali. La Juventus, invece, ha ricevuto un'ammenda per "cori offensivi al direttore di gara" e "cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" da parte dei tifosi bianconeri.