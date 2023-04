Serie A

Al termine della 31^ giornata quale è la situazione attuale per le coppe europee 2023/24? Ecco risultati e calendario delle maggiori pretendenti all'Europa. Con la Juve che, dopo sospensione della penalizzazione di 15 punti (e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale) è ora al terzo posto

REGOLE ORDINAMENTO CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI



Per il campionato 2022/23, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti, (tranne lo scudetto che andrebbe assegnato con uno spareggio). Si considereranno quindi nell'ordine: