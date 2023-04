Dove vedere Lecce-Udinese

I numeri di Lecce e Udinese

Sono 29 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 10 le vittorie del Lecce, due i pareggi e 17 le gare vinte dall'Udinese. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime due partite di Serie A contro l’Udinese (una vittoria, un pareggio) e non è mai riuscito a restare senza sconfitte per tre gare di fila contro i bianconeri nella massima serie. Dopo aver vinto solo due delle prime otto trasferte contro il Lecce in Serie A (6 sconfitte), l’Udinese è riuscita a ottenere ben quattro successi nelle ultime sei gare esterne contro i giallorossi (un pari, una sconfitta). Nelle ultime otto partite di campionato il Lecce ha conquistato un solo punto (1-1 contro la Sampdoria); nel periodo (dalla 24^ giornata) nessuna squadra di Serie A ha perso tante partite quante quelle dei pugliesi (sette). Dopo aver vinto due partite casalinghe di fila contro Atalanta e Lazio tra novembre e gennaio, il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sette gare interne (3 pari, 4 sconfitte). L’Udinese ha conquistato 42 punti finora in campionato; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno fatto meglio dopo 31 partite stagionali di Serie A è stata nel 2012/13 (45), quando chiusero al quinto posto in classifica. L’Udinese ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre sconfitte esterne di fila senza reti da aprile 2019.