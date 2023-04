Nella sfida delle 12.30 di domenica a San Siro, pochi dubbi per Sarri che dovrebbe partire con Immobile titolare e Pedro dentro a gara in corso. Inzaghi medita di riportare Brozovic regista dal 1', con Correa favorito su Lautaro per affiancare Lukaku in attacco. A centrocampo ballottaggi Barella/Gagliardini e Dimarco/Gosens. Le probabili formazioni di Inter-Lazio