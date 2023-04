L'allenatore alla vigilia di Inter-Lazio: "Loro sono letali nelle partite secche, sarà una settimana importante, ma non ancora decisiva. Immobile fisicamente è in crescita. Corsa Champions? Ci sono quattro squadre più forti di noi". E sul Napoli: "Speriamo possa festeggiare più tardi possibile in virtù dei nostri risultati" Inter-Lazio è live domenica alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW