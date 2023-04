Dove vedere Cremonese-Verona

I numeri di Cremonese e Verona

Il Verona ha vinto due delle ultime quattro sfide contro la Cremonese (2 pareggi) in campionato - tra Serie A, B e C - dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti. La Cremonese ha sconfitto il Verona in quattro degli ultimi otto incroci casalinghi in campionato (2 pareggi, 2 sconfitte), successi arrivati in tre divisioni differenti: in Serie A il 20 ottobre 1991, in Serie B (il 18 ottobre 1992) e in Serie C (nel 2007 e nel 2008). Il Verona ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro avversarie lombarde (una sola vittoria) e in quattro di queste gare non è riuscito a trovare il gol. Il Verona è inoltre la squadra che aspetta da più partite la vittoria esterna in Serie A (16), tra le formazioni attualmente nella competizione: nel parziale i gialloblù hanno registrato sette pareggi e nove sconfitte; inoltre, in quattro delle ultime cinque trasferte i veneti non hanno trovato la rete. La curiosità: Verona (38.3%) e Cremonese (37.6%) sono le due squadre con la più bassa precisione di tiro in questa Serie A (rapporto tra tiri nello specchio e tiri effettuati, esclusi respinti).