Non è stata un'annata semplice per la coppia formata da Lukaku e Lautaro, ma nell'ultimo periodo i due hanno ritrovato il feeling dell'annata scudetto. Quando sono stati insieme in campo, hanno fatto vedere grandi cose segnando quattro gol ciascuno. E adesso, nel momento più importante della stagione, c'è ancora tempo per incidere: la LuLa è tornata

I numeri della LuLa

Le rotazioni però vedono Romelu spesso in coppia con Correa mentre Dzeko-Lautaro titolari nelle coppe. Ciononostante, Big Rom e il Toro si sono incrociati in alcuni spezzoni in campo e il il risultato si è visto. Due gol del belga contro l'Empoli più un assist per l’argentino. Due gol di Lautaro contro la Lazio, uno su assist di Romelu. Totale: tre passaggi decisivi di Lukaku in stagione al compagno. Quattro gol a testa quando erano in campo tutti e due. 17 presenze insieme ma solo due volte per 90 minuti. Tradotto: forse è arrivato il momento di rivedere con più continuità la coppia dell’ultimo scudetto. I due si sentono, si conoscono e si accendono con la loro intesa. Siamo a maggio ma non è troppo tardi. C'è ancora tempo per incidere e LuLa ora è tornata per davvero.