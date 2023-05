La presentazione della 33^ giornata di Serie A

Il trentatreesimo turno di Serie A si gioca durante un turno infrasettimanale. Dopo le variazioni per la partita del Napoli, si gioca su due giorni da mercoledì 3 a giovedì 4 maggio. Sono quattro partite alle 18.00 del mercoledì con Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina, Sampdoria-Torino e Atalanta-Spezia, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Alle 21.00 scendono in campo Verona-Inter, in diretta su Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, e Lazio-Sassuolo, in diretta su Sky Sport 253, con Diretta Gol per seguire le due partite in contemporanea. Sempre alle 21.00 anche Lazio-Sassuolo e Monza-Roma. La giornata si chiude al giovedì con Udinese-Napoli ed Empoli-Bologna.