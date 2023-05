Festa scudetto rimandata ma ci si è già messi al lavoro per organizzare quella che potrebbe celebrarsi mercoledì o giovedì. Si valuta di anticipare la gara di Udine dalle 20.45 alle 18 o 18.30. Per non creare difficoltà all’aeroporto di Capodichino, se il Napoli sarà campione dopo Udine, si ragiona anche sul rientro in città della squadra, che potrebbe tornare a Napoli venerdì per poi festeggiare domenica al Maradona contro la Fiorentina

Fallito il primo match point, la macchina organizzativa si è rimessa in moto per celebrare i prossimi campioni d’Italia. Mercoledì o giovedì. La festa è solo rimandata. Dipenderà dal risultato della Lazio mercoledì contro il Sassuolo oppure dagli uomini di Spalletti alla Dacia Arena il giorno dopo. Intanto le prefetture di Udine e Napoli hanno indetto due riunioni per la gestione dell’ordine pubblico. A Udine si valuterà l’opportunità di anticipare l’orario della partita dalle 20.45 alle 18/18.30 per gestire con più sicurezza l’afflusso e il deflusso dei tifosi. A Napoli invece verrà definito nuovamente il piano per i festeggiamenti, tenendo in considerazione i due giorni in cui il Napoli potrebbe vincere lo scudetto.

Napoli, l'ipotesi per il rientro da Udine

Altro aspetto non secondario al vaglio degli organi competenti il ritorno della squadra in città. Una riflessione figlia anche di quanto accaduto dopo la vittoria sulla Juventus, poco più di una settimana fa, quando all’aeroporto di Capodichino arrivarono diecimila tifosi. Far tornare la squadra subito dopo la partita, rappresenterebbe una problematica in più da gestire con tutta la città in festa. A prescindere dall’orario di inizio della partita di Udine. Per questo motivo non è da escludere che gli azzurri possano rientrare a Napoli il giorno dopo. Per consentire poi a Spalletti e ai suoi calciatori di raccogliere l’abbraccio dei tifosi direttamente al Maradona domenica prossima contro la Fiorentina.