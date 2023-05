Prefetto Napoli: "Con Udinese si gioca alle 20.45"

Il Prefetto di Napoli Colomba ha confermato che la sfida tra Udinese e Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45. Questa mattina era stato convocato un comitato d'ordine pubblico in Prefettura, per discutere di un eventuale cambio di orario legato agli (eventuali) festeggiamenti per lo scudetto in città

NAPOLI CAMPIONE SE...