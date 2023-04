Napoli, scudetto rimandato: le foto della giornata

La festa in città parte con largo anticipo: il Maradona e le vie di Napoli si riempiono già dalla mattinata di tifosi e bandiere. Intanto si segue Inter-Lazio, perché anche da quel risultato dipende l'aritmetica. Boato ai gol nerazzurri: basta vincere con la Salernitana per la festa ufficiale. Segna Olivera, poi il pari di Dia che rimanda tutto. Spalletti: "La festa si allunga". Osimhen deluso in campo, poi altri applausi e il ritorno a casa. Appuntamento all'infrasettimanale

NAPOLI CAMPIONE SE… LE COMBINAZIONI