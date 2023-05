Lazio, allarme rimonte: in campo e in classifica

Vincere contro il Sassuolo per ritardare la festa scudetto del Napoli, ma soprattutto per difendere il proprio piazzamento Champions. Nel video Matteo Petrucci fa il punto sulla vigilia della Lazioo. Troppe rimonte subite (20 punti persi da situazioni di vantaggio, la peggiore in A), ma la Lazio ha ancora in mano il proprio destino ed è per questo che, al di là del turnover, Sarri sta curando soprattutto l’aspetto psicologico della squadra