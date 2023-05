Alcuni dubbi per Inzaghi verso la trasferta di mercoledì sera al Bentegodi. Ballottaggio tra Gagliardini e Barella a centrocampo e tra Dimarco e Bellanova in fascia. Si va verso Dzeko-Lautaro come coppia d'attacco. Zaffaroni pensa di confermare Djuric rifornito da Lazovic e Verdi. Si rivedono Doig e Ceccherini. La partita è live mercoledì 3 maggio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW