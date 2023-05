La Juve torna a vincere, Vlahovic torna al gol e i bianconeri restano in zona Champions, anche se resta una nota dolente dopo la partita col Lecce, quella di De Sciglio e della sua lesione al crociato: "Una brutta notizia per lui e per noi - dice Allegri nel post gara a Sky Sport -, siamo tornati a vincere ma abbiamo perso lui. Stava bene e stava giocando bene, gli auguro il ritorno il prima possibile, anche se la riabilitazione sarà lunga". Poi sulla partita: "Se non fai gol e non chiudi le partite rischi la beffa, tra Bologna e oggi abbiamo sprecato molto. Il Lecce è una buona squadra, Bonucci dietro ha fatto due grandi interventi. Su questo aspetto dobbiamo migliorare. Abbiamo sprecato delle ripartenze, su queste giocate bisogna far gol per forza. Se gli avversari perdono di lucidità e ordine, devi infilzarli".