Dove vedere Atalanta-Spezia

La sfida tra Atalanta e Spezia della 33^ giornata di Serie A si gioca oggi, mercoledì 3 maggio alle 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Atalanta e Spezia

Considerando Serie A e Serie B, l’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in cadetteria (0-1); da allora i liguri hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte contro i bergamaschi nelle 13 sfide dei massimi due tornei italiani. Dopo aver pareggiato senza segnare nel primo incontro di Serie A contro lo Spezia, l’Atalanta ha realizzato almeno due reti in tutte le successive quattro (13 gol). I bergamaschi hanno vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi consecutivi in Serie A dallo scorso settembre – considerando solo le ultime sei giornate di campionato, i bergamaschi hanno raccolto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio, una sconfitt), primato nel parziale nel massimo torneo. Per la prima volta dopo cinque gare casalinghe l’Atalanta ha realizzato almeno tre reti nell’ultimo incontro di Serie A in casa; è da novembre 2021 che non segna più di due gol per almeno due gare interne consecutive nella competizione. Lo Spezia ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (un pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (1 vittoria, 5 sconfitte). Lo Spezia ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (una sconfitta), tanti pareggi quanti nelle precedenti 30 gare esterne nella competizione (7 vittorie, 19 sconfitte).