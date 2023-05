La sostituzione al 68' durante il match contro il Sassuolo non è stata gradita da Ciro Immobile: l'attaccante, frustrato anche da una stagione non brillante che l'ha visto più volte fermo ai box a causa degli infortuni, ha colpito più volte la panchina e non si è fermato con la squadra a fine partita in mezzo al campo. Sarri rassicura: non c'è nessun "caso Immobile", con l'italiano che rimane in pole position per una maglia da titolare sabato contro il Milan

