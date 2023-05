La sfida tra Cremonese e Spezia si gioca sabato 6 maggio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Cremonese-Spezia in tv

La partita tra Cremonese e Spezia, valida per la 34^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 6 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi. A bordocampo Marina Presello. Appuntamento poi con "Sky Calcio - L'Originale", dalle 20 e dalle 22.40: in studio Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Walter Zenga.