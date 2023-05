L'allenatore dopo il gol e gli insulti a Vlahovic: "Episodi del genere vanno combattuti, senza dargli peso, indipendentemente dai colori. Serve mantenere la calma e ignorarli, non è facile ma bisogna farlo". Su Iling: "Mondiale U20? No, rimane con noi. I giovani hanno up e down, sembrava un cugino alla lontana, ora è tornato lui". Nervoso con Pogba: "Con le qualità che ha non può perdere certi palloni"

Sulla partita: "I ragazzi in campo sono stati molto bravi, anche a non disperdere energie nervose. Abbiamo vinto una partita importante e difficile, contro un'Atalanta forte". Iling l'ha sbloccata col primo centro in maglia bianconera: "Mondiale U20? No, rimane con noi. Oggi ha fatto una partita matura, tecnica. Come tutti i giovani hanno up e down, dopo l'infortunio ha fatto un po' fatica, sembrava un cugino alla lontana. Ora è tornato ad essere lui. Anche lucido dentro l'area". Nel finale di partita qualche scintilla con Pogba per una palla spazzata troppo rapidamente: "Paul ha delle qualità tali che non può perdere quei palloni. Mi ha detto di calmarmi, ma in quei momenti c'è poco da stare calmi, c'è solo da tenere la palla". Di nuovo su Vlahovic: "E' entrato e ha fatto bene, ultimamente è stato un po' deresponsabilizzato e questo non può che fargli bene".