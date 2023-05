Dove vedere Lecce-Verona

I numeri di Lecce e Verona

Il Verona è imbattuto da sei gare di Serie A contro il Lecce (4 vittorie, 2 pareggi) e in particolare ha vinto tutte le tre più recenti senza subire gol. Il Lecce ha perso l’ultimo incontro casalingo contro il Verona in Serie A (0-1), dopo essere rimasto imbattuto in tutti i precedenti sei (4 vittorie, 2 pareggi); inoltre può rimanere a secco di reti in due partite interne consecutive contro i gialloblù per la prima volta nella competizione.

Il Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, nella sua storia nel massimo campionato, solo due volte ha registrato una serie più lunga di gare consecutive senza subire gol contro una singola avversaria: contro l’Inter (cinque tra 1976 e il 1978) e contro il Pisa (sei tra 1983 e il 1988). Il Lecce ha trovato il successo solo in una delle sette gare interne giocate nel girone di ritorno di questo campionato (2 pari, 4 sconfitte), proprio nella più recente (1-0 contro l’Udinese); i giallorossi potrebbero vincere due incontri casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Atalanta e Lazio). Il Verona è rimasto imbattuto contro avversarie neopromosse in Serie A con Marco Zaffaroni in panchina: due successi seguiti da due pareggi; tuttavia, i gialloblù non vincono in trasferta contro squadre provenienti dalla Serie B dal 5 dicembre 2021, contro il Venezia (4-3). Il Lecce non ha trovato il successo in ben otto delle 10 sfide di questa Serie A contro avversarie con meno punti in classifica dei pugliesi a inizio giornata (4 pari, 4 sconfitte); le due sole vittorie nel parziale sono arrivate contro la Sampdoria il 12 novembre 2022 e contro la Cremonese il 4 febbraio 2023. Il Verona è l’unica squadra a non aver ottenuto alcun successo finora in trasferta nei 10 grandi campionati europei in corso (7 pareggi, 9 sconfitte).