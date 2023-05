Le partite di Serie A di oggi

SERIE A

Turno numero 34 pieno di big match. Il Torino perde Schuurs contro il Monza. Nell'Atalanta out Palomino e in dubbio Hojlund. Allegri non avrà Paredes. Stagione finita nel Bologna per Soumaro. Sono otto i 'nuovi' squalificati a cui si aggiungono Pinamonti e Quagliata che devono scontare la seconda giornata di squalifica. Sarri in mezzo ha solo Marcos Antonio mentre Mourinho perde altri pezzi. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra INFORTUNIO LEAO, LE ULTIME NEWS - CREMONESE-SPEZIA LIVE