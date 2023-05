Turno numero 34 pieno zeppo di big match. Nell'Atalanta out Palomino e in forse Hojlund. Allegri non avrà Paredes. Sono otto i 'nuovi' squalificati a cui si aggiungono Pinamonti e Quagliata che devono scontare la seconda giornata di squalifica. Sarri in mezzo ha solo Marcos Antonio mentre Mourinho perde altri pezzi. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra