Dopo la conquista aritmetica dello scudetto, ai giornalisti che gli riportavano le parole di De Laurentiis ("Si riparte da Spalletti") aveva risposto così: "Io confermato? Il presidente lo deve dire a me, non a voi". Al termine di Napoli-Fiorentina Spalletti torna sul tema contratto: "Quando ci incontreremo? Non ci sono problemi: loro avevano un'opzione e l'hanno esercitata. Li ringrazio per avermi avvertito. Poi ci sarà tempo, mancano ancora delle partite e si vive negli stessi ambienti"

