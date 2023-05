Zero Assoluto: "Roma, sei parte di me"

“Dybala tra i nostri top player. Totti è più di un fratello maggiore, più di un parente. È proprio un concetto". Gli Zero Assoluto e la fede romanista, soprattutto per Matteo Maffucci: "Quando è uscita la notizia di Mourinho alla Roma pensavo fosse un fake, ancora oggi è incredibile pensare che sia il nostro allenatore. Questa cosa mi riempie di gioia e mi fa godere come un pazzo"

THOMAS : “MEZZ’ORA, era già da tanto che facevamo musica e nessuno che cantava le nostre canzoni perché non le conoscevano; quindi, eravamo abituati semplicemente a cantare e a far ascoltare. In quel caso invece, ricordo perfettamente che quell’estate ci guardammo e… ma hai sentito pure tu? E da lì poi è partito tutto…”

THOMAS : “Forse l’abbiamo fatto anche con un po' d’incoscienza, tanta incoscienza. Era un periodo diverso e quindi anche il percorso che andavi a fare non era chiaro. Non è che avessimo l’obiettivo di rivalsa. Era semplicemente musica, passione, amicizia, cantare e viaggiare. Era solo questa cosa qui. Pura”.

Romani e romanisti. Avete vissuto gli anni d’oro di Francesco Totti. Che giocatore è stato per Roma, per la Roma e per voi?

MATTEO: “Quando Totti il giorno del mio compleanno, il giorno del mio quarantesimo compleanno si è ritirato, ho capito che era finita la giovinezza. Ed è incredibile, perché più o meno ho la stessa età di Francesco Totti. Per me c’è sempre stato, quindi per me la Roma, è Francesco Totti. Lo è da un punto di vista emotivo, perché lui ha attraversato il periodo più bello della mia vita in assoluto. Quindi per me Totti è più di un fratello maggiore, è più di un parente. È proprio un concetto".

THOMAS: “Non sono un grande esperto di calcio. Non sono mai stato così appassionato come Matteo, che se la Roma gioca male non ti parla per un giorno intero. Però ho capito che se parliamo di Totti o De Rossi, parliamo di persone che hanno sposato una maglia. Hanno rappresentato una città”.

Dybala può diventare importante quanto Totti?

MATTEO: “È un giocatore che è sopra la media, è oggettivo. Non lo scopriamo oggi Dybala. Non so se potrà diventare come Totti, però sicuramente potrà diventare il leader che può trascinare questa squadra verso obiettivi importanti”.

Mourinho?...

MATTEO: “Quando è uscita la notizia di Mourinho alla Roma pensavo fosse un fake, perché è uscita così, all’improvviso. Per me ancora oggi è incredibile pensare che abbiamo Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Questa cosa mi riempie di gioia e mi fa godere come un pazzo”.

Dove può arrivare questa Roma?

MATTEO: “Ho l’impressione che si sia aperto un desiderio di aprire un ciclo. Non vincevamo trofei non so da quanti decenni e quindi portarci a casa, nel primo anno di Mourinho un trofeo, e oggi poterci giocare una semifinale in Europa League, lo vedo come qualcosa di importante nonostante la Roma negli ultimi dieci anni in Europa si è sempre comportata bene. Benissimo direi”.

Se questa Roma fosse una vostra canzone...

MATTEO: "Forse “SEMPLICEMENTE”, anzi, ce l’ho. “SEI PARTE DI ME” e non dico altro. Penso che il titolo dica già tutto”.