Dove vedere Lazio-Lecce

I numeri di Lazio e Lecce

Dopo quattro risultati utili di fila (3 vittorie, un pareggio), la Lazio ha perso le ultime due sfide di Serie A contro il Lecce; tuttavia, delle otto sconfitte subite dai biancocelesti nei 31 match disputati finora contro la squadra salentina, soltanto una è arrivata all’Olimpico: quella per 1-2, del gennaio 2011 (gol di Mauri per i capitolini; autorete di Muslera e centro di Grossmüller invece per i giallorossi). Nei 15 confronti di Serie A andati in scena all’Olimpico tra Lazio e Lecce, i biancocelesti sono rimasti a secco di gol soltanto in una sfida nel parziale: la prima della serie, datata 30 aprile 1989 (0-0); da allora, 35 reti segnate contro i giallorossi, per una media di 2,5 a partita. Dopo un filotto di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro gare (1 vittoria) di campionato: tanti ko quanti quelli messi assieme dai biancocelesti nelle 18 gare precedenti di Serie A tra la 13^ giornata e la 30^ giornata. La Lazio non ha trovato il gol nell’ultimo turno di campionato; soltanto una volta nelle gestione di Maurizio Sarri, la squadra capitolina è rimasta a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A: nel novembre 2021, contro Juventus e Napoli. Il Lecce ha vinto soltanto due volte in 32 trasferte contro le due squadre della capitale nel massimo torneo: nel primo match giocato contro la Roma nell’aprile 1986 (con Eugenio Fascetti in panchina) e in quello del gennaio 2011 contro la Lazio (2-1, Luigi De Canio come allenatore). Il Lecce ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, dopo avere vinto le due precedenti; l’ultima volta in cui i salentini hanno collezionato più sconfitte consecutive lontano da casa in Serie A risale a ottobre-dicembre 2010 (sei in quel caso). La curiosità: Gabriel Strefezza è andato a bersaglio nel match di andata contro la Lazio, lo scorso gennaio. L’attaccante del Lecce è l’unico giocatore ad avere segnato contro entrambe le squadre della capitale (Roma e Lazio) in questo campionato.