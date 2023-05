L'attaccante non ci sarà al Picco: lavoro personalizzato durante l'ultimo allenamento e riposo a scopo precauzionale per averlo al meglio in vista del ritorno di Champions contro l'Inter. Mentre sul fronte rinnovo ogni giorno può essere quello buono per le firme...

Il futuro prossimo del Milan è legato anche alle condizioni di Rafa Leao, infortunatosi a inizio match nel corso dell'ultima giornata di campionato contro la Lazio. Un'elongazione muscolare che lo ha costretto a saltare il derby di andata contro l'Inter, ma per quanto riguarda la sfida di ritorno la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio.

Riposo a scopo precauzionale con lo Spezia

Anche alla vigilia della partenza per La Spezia, secondo e ultimo allenamento di preparazione per la partita contro i liguri, il portoghese ha svolto lavoro personalizzato come da programma. Il suo recupero è graduale ma non sarà in campo nella 35^ giornata: l'attaccante resterà a riposo a scopo precauzionale per averlo al meglio in vista dei secondi 90 minuti europei contro l'Inter. Vista la sua assenza dovrebbe trovare spazio Rebic a sinistra dal primo minuto, con Origi candidato a occupare il ruolo di terminale offensivo. Fin qui Leao ha segnato 12 gol e fornito 7 assist in campionato.