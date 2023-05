Il CIES, Centro Internazionale di Studi Sportivi, ha stabilito quali sono i giocatori col valore di trasferimento più alto squadra per squadra stilando una classifica redatta grazie a un particolare modello statistico che analizza oltre 1000 club. Viene inoltre stabilita la percentuale di valore che rappresenta ciascun giocatore rispetto al valore totale della rosa. Sai chi guida la graduatoria di Serie A? E in Europa? Non mancano le sorprese