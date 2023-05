Per molte squadre c'è stata un'intera settimana per recuperare acciaccati e allenare gli infortunati. Attenzione quindi ai tanti possibili rientri nel prossimo turno. Gli squalificati sono 6: in Spezia-Milan mancheranno Agudelo e Thiaw. Lozano è a rischio operazione. Atalanta con fari puntati nuovamente su Lookman e Hojlund. Pioli difficilmente rischierà Leao. Ecco la situazione squadra per squadra