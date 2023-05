Pensiero rivolto al ritorno della semifinale di Champions, ma prima per il Milan c'è il campionato. I rossoneri cercano punti per la corsa al quarto posto e sul campo dello Spezia Pioli pensa a qualche rotazione, ma non a una rivoluzione totale. Ancora out Leao, ci sarà Origi a guidare l'attacco. Brahim dovrebbe partire dal 1' e quindi non De Ketelaere. Semplici vuole punti salvezza e ritrova Nzola: sarà lui il terminale offensivo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 35^ GIORNATA