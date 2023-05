Tra le due partite di semifinale contro il Bayer Leverkusen, partita difficile per la Roma di Mourinho al Dall'Ara di Bologna. I giallorossi inseguono ancora il quarto posto, ma senza Dybala e con Wjnaldum ancora dalla panchina. Tanti giovani a centrocampo: oltre a Bove, spazio a Missori e Tahirovic dal 1'. Riposo per Rui Patricio, Spinazzola e Matic. Motta non si gioca la carta del recuperato Arnautovic, Aebischer falso nove. De Silvestri sostituisce Posch in una difesa con diversi indisponibili