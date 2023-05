Inter, Lautaro e Agustina si sono sposati

L'attaccante nerazzurro e la modella ventisettenne si sono detti sì in Comune a Milano: una cerimonia privata e non pubblicizzata, dopo la promessa di matrimonio dello scorso febbraio

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati. L’attaccante argentino dell’Inter e la modella ventisettenne -che hanno già una figlia, Nina, e aspettano il secondogenito, Theo- si sono detti sì a Milano . Una cerimonia privata (che non è stata pubblicizzata), a cui hanno partecipato pochi invitati e che si è svolta in Comune nel capoluogo lombardo. Sobrio anche l’abbigliamento: sneakers, pantaloni e giacca scura su una tshirt bianca per l’attaccante dell’ Inter , completo bianco per la sposa, come si vede da una foto pubblicata dal gruppo di tifosi “LineaInter”.

Mondiale, nozze e Champions? L’anno perfetto di 'Lauti'

La proposta di Lautaro, 25 anni, era arrivata a febbraio, tra petali di rose e violino: tutto postato in un video pubblicato sui social. Ora è arrivato il matrimonio. Un’altra gioia, per Lautaro, che in questa stagione ha vinto il mondiale con la sua Argentina e ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana con l’Inter. E poi il cammino europeo, con la semifinale di Champions di andata vinta contro il Milan. Per Lautaro la finale sarebbe il regalo di nozze perfetto. E rimandare la luna di miele dopo sabato 10 giugno non sarebbe certo un problema.